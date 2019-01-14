Sony откажется от популярной линейки смартфонов

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Sony откажется от популярной линейки смартфонов
Sony откажется от популярной линейки смартфонов / Фото из открытых источников

Мобильное подразделение компании Sony готовится к важным изменениям. Одним из таких станет отказ от популярной линейки смартфонов компании. Кроме того, вице-президент Sony Mobile по маркетингу Дон Месса поделился планами производителя на будущее.

Об этом сообщает 4PDA.

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"У нас произошло много изменений. Каждый компонент нашего бизнеса был изменен. Мы собираемся анонсировать продукты на MWC. То, что мы представим, будет первым шагом, который показывает направление, в котором мы движемся", – отметил Дон Месса.

Sony Xperia XZ4
Неофициальный рендер смартфона Sony Xperia XZ4

Он сообщил, что сети пятого поколения являются важным этапом в развитии индустрии, но спешить с их внедрением нет смысла. Для начала Sony хочет убедиться, что с появлением этой технологии в смартфонах пользователи получат положительный опыт.


Говоря о предстоящих устройствах, Дон Месса без каких-либо подробностей отметил, что они намерены улучшить мобильные камеры. По имеющимся данным, будущий смартфон Xperia XZ4, презентация которого ожидается на MWC 2019, получит тройную основную камеру – впервые в истории компании.

Sony Xperia XZ4 Compact
Как мог выглядеть  смартфон Sony Xperia XZ4 Compact

Sony Xperia XZ4 Compact
Sony Xperia XZ4 Compact 

А вот для любителей компактных смартфонов Месса сделал неутешительное заявление. По его словам, такой форм-фактор просто не пользуется большой популярностью, поэтому выход Xperia XZ4 Compact сейчас под большим вопросом.

Мы очень долго оставались с Compact из-за простоты его использования. Всегда есть место для разных размеров, но люди хотят гораздо больше пространства для контента,
– подчеркнул Дон Месса.


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Теги: Техно Смартфоны Sony
Источник: Техно
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