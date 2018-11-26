Sony PlayStation 5: известна вероятная дата релиза и цена игровой консоли

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Sony PlayStation 5: дата релиза и цена
Sony PlayStation 5: дата релиза и цена / Фото из свободных источников

Недавно последней модели игровой приставки от Sony – PlayStation 4 исполнилось 5 лет. Именно к этой знаковой дате инсайдеры решили опубликовать новую информацию относительно следующего поколения консолей, в том числе и приблизительную дату выхода и цену.

Об этом сообщает Geekon.

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Согласно инсайдерской утечке, пятую PlayStation стоит ожидать в продаже уже в 2020 году. Это означает, что 2019 год должен стать началом масштабной рекламной кампании консоли, а первый тизер, возможно, появится уже под Новый Год.

Эти данные анонимный пользователь опубликовал на популярном форуме Reddit, утверждая, что владеет информацией прямо с завода Sony. В их графике образцовыми датами релиза PS5 на рынке стоит промежуток между апрелем и ноябрем 2020 года.

Sony PlayStation 5

Вероятный дизайн Sony PlayStation 5

Инсайдер также утверждает, что знает приблизительную цену на PlayStation 5 со старта продаж. Так, любителям качественного консольного гейминга придется выложить за новую консоль 500 долларов (около 13300 гривен).

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Из предыдущих слухов и утечек известно также о некоторых технических характеристиках устройства. Самое главное – приставка будет комплектоваться 8-ядерным процессором AMD Ryzen и поддерживать гейминг в разрешении 4K с частотой кадров 60 fps.

Отметим, официальных опровержений или подтверждений данных сливов от Sony пока не поступало.

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Теги: Техно Игры Гаджеты PlayStation Sony
Источник: Техно
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