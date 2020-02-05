Sony открыла официальную страницу PlayStation 5

Sony продолжает дразнить геймеров мелкими анонсами и новостями о PlayStation 5. О консоли толком ничего не известно, поэтому компания предложила фанатам подписаться на рассылку, чтобы получить информацию в числе первых. Для этого даже открыли отдельную страницу на официальном сайте игровой системы.

Сейчас на портале можно лишь указать свои данные, чтобы подписаться на новости о PlayStation 5. Сама же Sony обещает в скором времени рассказать о точной дате выхода, а также об играх стартовой линейки.

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Стоит отметить, что никакой новой информации о PlayStation 5 на сайте не указали – релиз по-прежнему запланирован на праздники 2020 года.

Когда презентуют PlayStation 5

Официально Sony не анонсировала презентацию PlayStation 5, однако один из создателей God of War Дэвид Яффе заявил, что мероприятие состоится в середине февраля. Пока компания показала лишь логотип консоли и поделилась несколькими подробностями об особенностях системы нового поколения.

Особенности PlayStation 5

Известно, что консоль от Sony получит обратную совместимость с приставками прошлых поколений. Вместе с тем будет реализована поддержка контроллеров DualShock. Консоль также получит пока не представленный контроллер DualShock 5. Скорее всего он увидит свет вместе с PlayStation 5.

Цена

Компания Sony еще не определилась с ценой на PlayStation 5. Дело в том, что Sony собирается сделать свою консоль максимально привлекательной, но не хочет продешевить, поэтому все зависит от Microsoft и Xbox Series X.

Хоть окончательная цена пока неизвестна, следует ожидать, что стоимость новой консоли будет в районе 500 долларов. Ниже цена вряд ли будет, поскольку тогда она станет не рентабельной, а высокая цена может негативно повлиять на конкуренцию с Xbox Series X.

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