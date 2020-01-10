24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Sony PlayStation 5 получит уникальные функции

15 Читати новину українською
Джим Райан про PlayStation 5 / public.prod2.corr.life

Недавно компания Sony официально представила логотип нового поколения консоли PlayStation 5. Сейчас появились некоторые детали о новинке, которые будут отличать ее от предшественников.

Об этом сообщил генеральный директор компании Sony Interactive Entertainment Джим Райан, передает gematsu.com.

К теме: Новые фото PlayStation 5 слил в сеть уборщик

"Когда появляется новая консоль, улучшаются процессор и графика. Конечно, это привлекательные элементы, но мы также должны иметь другие особенности. Мы уже подтвердили использование быстрой памяти. Кроме того, почти "нулевое время" загрузки – это тоже большое изменение", – рассказал Райан.

Он также рассказал о схожести логотипов PS4 и PS5, подчеркнув, что сохранение одинакового дизайна – это согласованность со всем продуктам бренда PlayStation.

Кроме того, Джим Райан заверил, что PlayStation 4 сохранит после анонса новой консоли.

Вы больше не захотите вернуться к старым геймпадам после того, как почувствуете тактильную связь и поиграете с адаптивными триггерами. Есть еще и другие уникальные элементы PlayStation 5, которые будут отличать ее от предыдущих консолей,
– добавил Райан.

Дата запуска

Пока конкретной даты выхода PlayStation 5 пока не называют. Пока известно, что новая консоль выйдет в рождественский сезон этого года, то есть в конце 2020 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Беспокойная молодость и бурная жизнь с Меган: громкие скандалы, в которые "влип" принц Гарри
сегодня
957
Автор: Ирина Полицкая
Теги: PlayStation Sony Новости Техно Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 января 22:01 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 4163
5 января 22:09 Лучшие смартфоны Xiaomi 2019 года – подборка Техно 24
Анастасія Можаровська 2172
5 января 13:05 Фото черной дыры, миссия New Horizon и новая ракета от Маска: космические итоги 2019 года
Михайло Года 290
4 января 22:02 Что такое астероид Бенну и почему он опасен?
Назар Токар 452
4 января 08:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
70962
Новости
Больше новостей
Залиште відгук