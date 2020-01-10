Sony PlayStation 5 получит уникальные функции
Недавно компания Sony официально представила логотип нового поколения консоли PlayStation 5. Сейчас появились некоторые детали о новинке, которые будут отличать ее от предшественников.
Об этом сообщил генеральный директор компании Sony Interactive Entertainment Джим Райан, передает gematsu.com.
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"Когда появляется новая консоль, улучшаются процессор и графика. Конечно, это привлекательные элементы, но мы также должны иметь другие особенности. Мы уже подтвердили использование быстрой памяти. Кроме того, почти "нулевое время" загрузки – это тоже большое изменение", – рассказал Райан.
Он также рассказал о схожести логотипов PS4 и PS5, подчеркнув, что сохранение одинакового дизайна – это согласованность со всем продуктам бренда PlayStation.
Кроме того, Джим Райан заверил, что PlayStation 4 сохранит после анонса новой консоли.
Вы больше не захотите вернуться к старым геймпадам после того, как почувствуете тактильную связь и поиграете с адаптивными триггерами. Есть еще и другие уникальные элементы PlayStation 5, которые будут отличать ее от предыдущих консолей,
– добавил Райан.
Дата запуска
Пока конкретной даты выхода PlayStation 5 пока не называют. Пока известно, что новая консоль выйдет в рождественский сезон этого года, то есть в конце 2020 года.
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