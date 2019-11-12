Новые детали Sony PlayStation 5: ее цена может быть ниже, чем предполагали

В октябре компания Sony официально анонсировала выход нового поколения консоли Sony PlayStation 5. Сейчас появились новые детали о будущей новинке. В базовой версии Sony PlayStation 5 могут использовать внешний накопитель памяти. Это должно было снизить стоимость новинки.

Как передает Letsgodigital, ссылаясь на собственные источники, Sony Interactive Entertainment запатентовала картридж для игровой консоли PlayStation. Как пишет издание, этот картридж может быть внешним накопителем для новой консоли.

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Используя SSD-накопитель в базовой версии Sony PlayStation 5 можно снизить ее стоимость.

Это может быть логичным шагом. Так, ранее высокая цена PlayStation 3, не давала возможности консоли занять доминирующее положение на рынке. Ситуацию удалось исправить только с выходом PS4.

Цена. Эксперты предполагают, что PlayStation 5 может стоить в пределах от 500 до 850 евро (14 – 23 800 гривен). В Sony пока конкретных цифр не называют, там только заявили, что консоль получит "разумную цену". Если использовать SSD– память, то цена действительно может составлять 500 евро.

Дата выхода. Точной даты в компании пока не называют. Релиз PlayStation 5 запланирован на праздничный сезон 2020 года.

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