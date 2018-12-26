Sony PlayStation Classic стала значительно дешевле в Украине

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Sony PlayStation Classic подешевела
Sony PlayStation Classic подешевела / igromania.ru

Известная ретро-консоль Sony PlayStation Classic резко подешевела по всему миру – где-то цена упала более чем на треть. Скидки коснулись и украинского рынка.

Об этом сообщает tehnot.com.

Так, Sony PlayStation Classic в Украине можно приобрести за 1999 гривен (Rozetka, Eldorado, MOYO и т.д.). При этом ранее цены на устройство стартовали от 3399 гривен.

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Что касается США, то стоимость консоли опустились с 99 до 59 долларов. В Великобритании ценник снизили до 49 фунтов, вместе с тем во многих странах ЕС все еще просят 99 евро.

Sony PlayStation Classic стала значно дешевшою в Україні
Sony PlayStation Classic существенно подешевела

Как известно, PlayStation Classic – это уменьшенная копия оригинальной консоли с эмулятором и двадцатью играми внутри. Перечень включает Tekken 3, Final Fantasy VII, GTA, Resident Evil Director's Cut и Metal Gear Solid.

В комплекте предусмотрено два геймпада для совместного прохождения с друзьями.

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Теги: Техно PlayStation Игры
Источник: Техно
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