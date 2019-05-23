Sony показала карту стран, где перестанет продавать свои смартфоны

48 Читати новину українською
Sony Xperia 10
Sony Xperia 10 / 24 Канал

Компания Sony пересмотрела приоритеты относительно работы своего мобильного подразделения и расставила приоритеты по странам. Производитель разделил мир на категории и показал, где прекратит продавать свои смартфоны.

Как сказано в блоге компании, Япония планирует сосредоточиться на отечественном рынке, а также на странах Евросоюза, Великобритании и Тайване. Украина, как и другие постсоветские страны, компанию не очень интересует.

Читайте также: Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы

Китай, США и страны бывшего Союза попали в зону, где Sony вообще не собирается продавать смартфоны.

День Sony продаватиме свої смартфони
Где Sony будет продавать свои смартфоны

На карте синим обозначены регионы, в которых компания решила сфокусировать свои усилия. Красный цвет – рынки, которые Sony не интересуют. А красная точечка – это страны, где компания не имеет официальных магазинов по продаже смартфонов.

Для чего это компании. Как известно, бизнес смартфонов в Sony развивается не лучшим образом – продажи устройств сокращаются с каждым годом. Поэтому решение о перераспределении приоритетных рынков выглядит вполне логичным. Таким образом компания хочет получить рост прибыли в следующем году.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Какова опасность кадровых назначений Зеленского?
сегодня
850
Теги: Техно Новости Техно Sony Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Скандал с Huawei: самые смешные мемы из сети
22 мая 19:05 Скандал с Huawei: самые смешные мемы из сети
183
Убирать – легко: чем могут удивить современные пылесосы?
22 мая 17:30 Убирать – легко: чем могут удивить современные пылесосы?
233
Почему Украина интересна Del Technologies и влияние выборов на бизнес, – разговор с Ириной Волк
21 мая 21:03 Почему Украина интересна Del Technologies и влияние выборов на бизнес, – разговор с Ириной Волк
165
Флагманскую линейку смартфонов Honor 20 представили официально: характеристики и цена
21 мая 17:59 Флагманскую линейку смартфонов Honor 20 представили официально: характеристики и цена
393
Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
20 мая 19:37 Что будет с устройствами Huawei на базе Android: ответы на самые распространенные вопросы
755
Новости
Больше новостей
Залиште відгук