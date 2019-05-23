Sony показала карту стран, где перестанет продавать свои смартфоны

Компания Sony пересмотрела приоритеты относительно работы своего мобильного подразделения и расставила приоритеты по странам. Производитель разделил мир на категории и показал, где прекратит продавать свои смартфоны.

Как сказано в блоге компании, Япония планирует сосредоточиться на отечественном рынке, а также на странах Евросоюза, Великобритании и Тайване. Украина, как и другие постсоветские страны, компанию не очень интересует.

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Китай, США и страны бывшего Союза попали в зону, где Sony вообще не собирается продавать смартфоны.



Где Sony будет продавать свои смартфоны

На карте синим обозначены регионы, в которых компания решила сфокусировать свои усилия. Красный цвет – рынки, которые Sony не интересуют. А красная точечка – это страны, где компания не имеет официальных магазинов по продаже смартфонов.

Для чего это компании. Как известно, бизнес смартфонов в Sony развивается не лучшим образом – продажи устройств сокращаются с каждым годом. Поэтому решение о перераспределении приоритетных рынков выглядит вполне логичным. Таким образом компания хочет получить рост прибыли в следующем году.

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