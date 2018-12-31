Sony работает над новой технологией распознавания лица

16 Читати новину українською
Sony работает над новой технологией распознавания лица
Sony работает над новой технологией распознавания лица / Фото из открытых источников

Глава подразделения компании Sony по производству сенсоров Сатоши Йошихара сообщил, что производитель увеличит количество новых 3D-датчиков для основной и фронтальной камер. Такое решение обусловлено тем, что уже многие производители смартфонов планируют внедрить новую технологию в свои девайсы.

Об этом сообщает pingvin.pro.

Читайте также: Хакеры обошли один из самых надежных способов биометрической защиты

Несмотря на то, что новейшие камеры используют для разных целей, самой ожидаемой функцией может стать новое распознавание лица. По словам компании, оно должно быть еще более точным способом разблокировки, чем Face ID от Apple.

Распознавание лица, которое внедрили китайские производители вроде Huawei и Xiaomi, происходит благодаря проецированию точек невидимого света на лицо пользователя и измерению деформаций.

Принцип роботи нової технології сканування особи від Sony
Принцип работы новой технологии сканирования лица от Sony

Однако новые 3D-камеры Sony используют пульсирующие лазерные сигналы и измеряют время, необходимое для того, чтобы пульс нормализовался. Такое решение подобно эхолокации, которую используют летучие мыши.

По словам Sony, новый способ создает более точную модель лица и способен работать на расстоянии до 5 метров.

Читайте также: Windows 10 станет безопаснее: Microsoft разработала интересную программу

Кроме того, новую технологию планируют применить и для беспилотных автомобилей, дронов и прочей робототехники.

Сообщается, что массовое производство 3D-камер запланировано на конец лета 2019 года. Так что смартфоны с этой технологией не стоит ждать раньше третьего квартала 2019 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Разработки Sony
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
1 января 13:02 Самый лучший бюджетник: какой недорогой смартфон был лучшим в 2018 году – опрос
1413
Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
31 декабря 2018 08:07 Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
1772
Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
30 декабря 2018 16:02 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 863
Самые громкие игровые анонсы 2019 года
30 декабря 2018 12:00 Самые громкие игровые анонсы 2019 года
Михайло Года 414
Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
29 декабря 2018 20:03 Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
Ірина Полицька 2676
Смартфон Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине: характеристики и цена
27 декабря 2018 17:14 Смартфон Honor 10 Lite поступил в продажу в Украине: характеристики и цена
755
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук