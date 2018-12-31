Sony работает над новой технологией распознавания лица

Глава подразделения компании Sony по производству сенсоров Сатоши Йошихара сообщил, что производитель увеличит количество новых 3D-датчиков для основной и фронтальной камер. Такое решение обусловлено тем, что уже многие производители смартфонов планируют внедрить новую технологию в свои девайсы.

Об этом сообщает pingvin.pro.

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Несмотря на то, что новейшие камеры используют для разных целей, самой ожидаемой функцией может стать новое распознавание лица. По словам компании, оно должно быть еще более точным способом разблокировки, чем Face ID от Apple.

Распознавание лица, которое внедрили китайские производители вроде Huawei и Xiaomi, происходит благодаря проецированию точек невидимого света на лицо пользователя и измерению деформаций.



Принцип работы новой технологии сканирования лица от Sony

Однако новые 3D-камеры Sony используют пульсирующие лазерные сигналы и измеряют время, необходимое для того, чтобы пульс нормализовался. Такое решение подобно эхолокации, которую используют летучие мыши.

По словам Sony, новый способ создает более точную модель лица и способен работать на расстоянии до 5 метров.

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Кроме того, новую технологию планируют применить и для беспилотных автомобилей, дронов и прочей робототехники.

Сообщается, что массовое производство 3D-камер запланировано на конец лета 2019 года. Так что смартфоны с этой технологией не стоит ждать раньше третьего квартала 2019 года.

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