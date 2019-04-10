Sony создала суперэкран с разрешением 16К

Компания Sony создала ультраширокий экран, с разрешением 16К. Он обеспечивает в 64 раза более четкую картинку, чем обычный экран четкости Full HD (1080p).

Как информирует BBC, этот экран может показывать изображение с чрезвычайно четкой детализацией.

Тестовый экран имеет размер 19,2 м на 5,4 м, то есть он больше, чем обычный автобус. Сейчас его установили в новом исследовательском центре в городе Йокогама (Япония). Интересно, что он настолько велик, что тянется между первым и вторым этажами.

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Когда экран появится на рынке. Не скоро. Как заявили эксперты, чтобы он вышел на массовый рынок понадобится минимум, десятилетие.

"Мы медленно движемся к телевизорам 8K. Пока сложно сказать, сколько времени потребуется, чтобы выйти за пределы этого. Поэтому 16K будет пока ограничен корпоративным миром", — заявил представитель компании Strategy Analytics Дэвид Мерсер.



Экран растянули на 2 этажа

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