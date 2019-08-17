Sony выпустила магнитолу с большим дисплеем

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Магнитола Sony
Магнитола Sony / sony.com

Компания Sony представила новую магнитолу Sony XAV-AX8000, которая получила очень большой 9-дюймовый дисплей. Устройство подходит для автомобилей, в которых нет встроенной мультимедийной системы.

Как сказано на сайте компании, девайс оборудован 8,95-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 800 х 400 пикселей и покрытием. Размещение дисплея можно отрегулировать для удобства пользователя.

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Sony XAV-AX8000 получил типоразмер 1 DIN, то есть пользователь должен просто вставить устройство в один стандартный отверстие (50 х 180 мм) на приборной панели.

Sony XAV-AX8000
Магнитолу легко установить

Новинка поддерживает системы Apple CarPlay и Android Auto, а также персональные помощники Siri и Google Assistant.

Под экраном размещены физические кнопки управления. Есть возможность подключения камеры заднего вида.

Цена. Sony XAV-AX8000 оценен в 600 долларов (15 тысяч гривен).

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Теги: Новости Техно Техно Sony Гаджеты
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