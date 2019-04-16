Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона

Новый смартфон-середнячок Sony Xperia 10 недавно поступил в продажу в Украине. Смартфон получил довольно нестандартный размер, а следовательно неоднозначные отзывы. Я тоже пользовалась новинкой несколько недель. Что о нем думаю – расскажу в материале.

Дизайн

Смартфон получил необычное соотношение сторон – 21:9. Диагональ экрана составляет 6 дюймов. Такие габариты не всем пришлись по душе. Сначала он и мне выглядел необычно.

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Но в руке "сидит" очень комфортно. Кроме того, для дополнительного удобства есть функция "Режим одной руки"– с правой стороны появляется уменьшенный экран с программами, которые пользователь зачастую открывает.



Sony Xperia 10 комфортный для руки

Сканер отпечатков пальцев разместили на правой боковой грани. Это очень удобное расположение, каждый раз когда я брала телефон большой палец ложился просто на сканер.

Слева на грани разместили слот для сим-карт. Его можно открыть без использования специальной иглы.

Камеры

О камерах много рассказывать не буду. Кратко опишу характеристики, а насколько качественно телефон снимает – смотрите сами.



Фото сделано при хорошей погоде

Итак, у смартфона двойная основная камера. 13 мегапиксельный модуль поддерживает различные форматы съемки, в том числе и широкоформатные фото. Дополнительный модуль на 5 Мп делает фото с эффектом боке (размытый фон). Разрешение фронтальной камеры обеих новинок составляет 8 Мп.



Фото с эффектом боке



Фото с эффектом боке



Фото сделано вечером

Кстати, у камеры есть AR-технология, поэтому можно поиграть с дополненной реальностью.



Снимок на Sony Xperia 10



Селфи на Sony Xperia 10

Что касается практики, то смартфон делает очень неплохие снимки во время ясной погоды. Однако, если света недостаточно – фотографии выходят с заметной зернистостью.

Видеокамера снимает в режиме 4K. Она оснащена электронной стабилизацией SteadyShot, которая довольно эффективно стабилизирует картинку во время съемки в движении.

Киносмартфон

Я уже упоминала о нестандартных параметрах Sony Xperia 10. Но инженеры выбрали такой экран не для комфорта в руке. На самом деле, такой формат используют в кинопроизводстве.



Нестандартный параметр специально для просмотра фильмов

Как утверждают в компании, соотношение 21:9 используют в 70% кинопродуктах, в том числе в фильмах, производством и продюсированием которых занимается подразделение Sony. Поэтому на таком смартфоне удобнее смотреть кино, без черных полос. Правда, если фильм не адаптирован для такого формата, то по бокам будут широкие рамки. А если расширить изображение, то значительный кусок видео вверху и внизу будут обрезанными. Это, например, касается роликов из YouTube.

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Это касается и игр. Многие производители уже адаптируют свой продукт к такому формату. Правда, телефон игровым точно не назовешь. Он получил процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 630 в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Во время игр он довольно быстро нагревается. Хотя на средневысоких настройках графики картинка достаточно плавная.



Некоторые игры уже тоже адаптированы под формат 21: 9

Также такой формат очень удобен, если разделить его на две части. Так, в верхней половине можно, например, смотреть видео, а в нижней – переписываться в чате или заниматься другими делами. В общем, листать видео в таком длинном формате – одно удовольствие.

Автономность



Sony Xperia 10 стоит в Украине от 9 999 гривен

Смартфон имеет батарею, емкостью 2 870 мАч. Это не слишком много для экрана на 6 дюймов. Если использовать его для скролинга соцсетей или других будничных дел, то заряда может хватить на полтора дня. При этом, используя его "по назначению", то есть просматривая фильмы, телефон придется заряжать уже к концу дня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей

Диагональ: 6 дюймов

Тип: IPS

Разрешение: 2520 х 1080 пикселей

Тип: Разрешение: 2520 х 1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 630

Видеопроцессор Adreno 508

Память Оперативная: 3 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 3 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 13 Мп + 6 Мп

​Фронтальная: 8 Мп

Основная: 13 Мп + 6 Мп ​Фронтальная: 8 Мп Акумулятор 2 870 мАг

2 870 мАг Операционная система Android 9.0 (Pie)

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