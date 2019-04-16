Обзор Sony Xperia 10: главные фишки уникального смартфона

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Sony Xperia 10: цена, обзор, характеристики новинки
Обзор Sony Xperia 10 / 24 Канал

Новый смартфон-середнячок Sony Xperia 10 недавно поступил в продажу в Украине. Смартфон получил довольно нестандартный размер, а следовательно неоднозначные отзывы. Я тоже пользовалась новинкой несколько недель. Что о нем думаю – расскажу в материале.

Дизайн

Смартфон получил необычное соотношение сторон – 21:9. Диагональ экрана составляет 6 дюймов. Такие габариты не всем пришлись по душе. Сначала он и мне выглядел необычно.

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Но в руке "сидит" очень комфортно. Кроме того, для дополнительного удобства есть функция "Режим одной руки"– с правой стороны появляется уменьшенный экран с программами, которые пользователь зачастую открывает.

Огляд Sony Xperia 10
Sony Xperia 10 комфортный для руки 

Сканер отпечатков пальцев разместили на правой боковой грани. Это очень удобное расположение, каждый раз когда я брала телефон большой палец ложился просто на сканер.

Слева на грани разместили слот для сим-карт. Его можно открыть без использования специальной иглы.

Камеры

О камерах много рассказывать не буду. Кратко опишу характеристики, а насколько качественно телефон снимает – смотрите сами.

Огляд Sony Xperia 10
Фото сделано при хорошей погоде

Итак, у смартфона двойная основная камера. 13 мегапиксельный модуль поддерживает различные форматы съемки, в том числе и широкоформатные фото. Дополнительный модуль на 5 Мп делает фото с эффектом боке (размытый фон). Разрешение фронтальной камеры обеих новинок составляет 8 Мп.

Огляд Sony Xperia 10
Фото с эффектом боке

Огляд Sony Xperia 10
Фото с эффектом боке

Огляд Sony Xperia 10
Фото сделано вечером

Кстати, у камеры есть AR-технология, поэтому можно поиграть с дополненной реальностью.

Огляд Sony Xperia 10
Снимок на Sony Xperia 10

Огляд Sony Xperia 10
Селфи на Sony Xperia 10

Что касается практики, то смартфон делает очень неплохие снимки во время ясной погоды. Однако, если света недостаточно – фотографии выходят с заметной зернистостью.

Видеокамера снимает в режиме 4K. Она оснащена электронной стабилизацией SteadyShot, которая довольно эффективно стабилизирует картинку во время съемки в движении.

Киносмартфон

Я уже упоминала о нестандартных параметрах Sony Xperia 10. Но инженеры выбрали такой экран не для комфорта в руке. На самом деле, такой формат используют в кинопроизводстве.

Огляд Sony Xperia 10
Нестандартный параметр специально для просмотра фильмов

Как утверждают в компании, соотношение 21:9 используют в 70% кинопродуктах, в том числе в фильмах, производством и продюсированием которых занимается подразделение Sony. Поэтому на таком смартфоне удобнее смотреть кино, без черных полос. Правда, если фильм не адаптирован для такого формата, то по бокам будут широкие рамки. А если расширить изображение, то значительный кусок видео вверху и внизу будут обрезанными. Это, например, касается роликов из YouTube.

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Это касается и игр. Многие производители уже адаптируют свой продукт к такому формату. Правда, телефон игровым точно не назовешь. Он получил процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 630 в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Во время игр он довольно быстро нагревается. Хотя на средневысоких настройках графики картинка достаточно плавная.

Огляд Sony Xperia 10
Некоторые игры уже тоже адаптированы под формат 21: 9

Также такой формат очень удобен, если разделить его на две части. Так, в верхней половине можно, например, смотреть видео, а в нижней – переписываться в чате или заниматься другими делами. В общем, листать видео в таком длинном формате – одно удовольствие.

Автономность

Огляд Sony Xperia 10
 Sony Xperia 10 стоит в Украине от 9 999 гривен

Смартфон имеет батарею, емкостью 2 870 мАч. Это не слишком много для экрана на 6 дюймов. Если использовать его для скролинга соцсетей или других будничных дел, то заряда может хватить на полтора дня. При этом, используя его "по назначению", то есть просматривая фильмы, телефон придется заряжать уже к концу дня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дисплей
  • Диагональ: 6 дюймов
    Тип: IPS
    Разрешение: 2520 х 1080 пикселей
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 630
  • ВидеопроцессорAdreno 508
  • ПамятьОперативная: 3 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ
  • КамераОсновная: 13 Мп + 6 Мп
    ​Фронтальная: 8 Мп
  • Акумулятор2 870 мАг
  • Операционная системаAndroid 9.0 (Pie)

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Теги: Техно Смартфоны Публикации Sony
Источник: Техно 24
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