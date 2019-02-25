Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus: японцы представили новые доступные смартфоны на MWC 2019

На выставке MWC 2019 компания Sony представила смартфоны среднего уровня Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Отметим, ранее эта линейка смартфонов называлась Xperia XA.

"Мы используем инновации Sony в смартфонах средней линейки, чтобы сделать новые технологии доступными настолько, насколько это возможно. Смартфоны с новым широкоформатным дисплеем 21:9 с изысканным и утонченным дизайном отлично лежат в руке и просто созданы для развлечений", –подчеркнул президент Sony Mobile Communications Мицуя Кишида.

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Дисплей и дизайн. Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus получили вытянутый дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2520х1080 пикселей. Диагональ дисплея Sony Xperia 10 составит 6 дюймов, а Sony Xperia 10 Plus – 6,5 дюйма.



Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus получили нестандартный дисплей

Сама Sony объясняет выбор соотношения сторон 21:9 тем, что это "киношный" стандарт. То есть, если смотреть фильмы на таком экране, то они будут занимать весь экран без черных полос сверху и снизу.

Сканер отпечатков пальцев расположился не под дисплеем, а на правой боковой грани.



В Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus сканер отпечатков пальцев расположился на боковой панели

Характеристики. "Сердцем" Sony Xperia 10, как и предполагалось, стал процессор Qualcomm Snapdragon 630 с 3 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 64 ГБ. Аппаратная основа Sony Xperia 10 Plus состоит из процессора Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенной памяти. Оба устройства поддерживают карты MicroSD, так что если вам будет мало встроенного хранилища, его можно увеличить.

Аккумулятор Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus имеет объем 2 870 мА/ч и 3 000 мА/ч соответственно. Смартфоны оборудованы 3,5-милиметровым разъемом для наушников с поддержкой FM-радио. Также есть порт USB Type-C. Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9 Pie.



Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus получили двойную основную камеру

Камеры. Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus получили двойную основную камеру. В старшей версии она представлена модулями на 12 и 8 мегапикселей, а у его "меньшего брата" – 12 и 5 мегапикселей. Камеры позволяют получать высококачественные изображения с художественным эффектом боке, выделяя предмет съемки на размытом фоне. Камера Xperia 10 Plus с двукратным оптическим зумом позволяет делать качественные снимки без необходимости приближения к объекту.

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Разрешение фронтальной камеры обеих новинок составляет 8 Мп. Для расширения творческих возможностей как основная, так и фронтальная камеры Xperia 10 и 10 Plus оснащены электронной стабилизацией SteadyShot, которая исключает размытость видео даже при съемке в движении.

Звук. Смартфоны Xperia 10 и 10 Plus поддерживают технологию Sony High-Resolution Audio и кодек LDAC, с помощью которых можно слушать музыку в ее первозданном звучании даже через беспроводные наушники без каких-либо дополнительных настроек.



Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus

Дата выхода и цена. Смартфоны будут доступны в темно-синем, черном, серебряном и золотом цветах. Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus поступят в продажу уже в марте 2019 года. Цена новинок составит 349,99 долларов (около 9 500 гривен) и 429,99 долларов (около 11 600 гривен) соответственно.

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