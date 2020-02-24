Sony Xperia 10 II: характеристики нового смартфона-середнячка

Компания Sony анонсировала новый смартфон среднего класса под названием Xperia 10 II. Главными особенностями устройства стали "кинематографический" дисплей, тройная основная камера с разным набором оптики и увеличенный аккумулятор..

Характеристики

Важно: Смартфон Sony Xperia 1 II представили официально: характеристики

Sony Xperia 10 II унаследовал от предшественника вытянутую форму дисплея с диагональю 6 дюймов с соотношением сторон 21: 9 и разрешением Full HD + без отверстий и вырезов.

В отличие от прошлогодней модели, производитель использовал OLED-матрицу вместо IPS. Корпус смартфона защищен от попадания воды и пыли по стандартам IP65 / 68.



Sony Xperia 10 II

Sony Xperia 10 II построен на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 665 и оснащен 4 ГБ оперативной памяти, объем встроенного накопителя составляет 128 ГБ. За автономность модели отвечает аккумулятор емкостью 3600 мАч.

Одной из особенностей устройства стал 3,5-мм аудиоразъем, который все реже встречается даже в среднебюджетном сегменте.

Камеры

Модуль основной камеры Xperia 10 II представлен тремя сенсорами с разрешением 8 (сверхширокоугольная оптика), 12 (широкоугольное стекло) и 8 Мп (телеобъектив, эквивалентное фокусное расстояние 52 мм). Селфи-модуль получил один 8-мегапиксельный датчик.

Модель поддерживает запись видео с разрешением 4K и "кинематографическую" съемку с соотношением сторон кадра 21:9.

Презентация Sony Xperia 10 II – смотрите видео

Дата выхода и цена

Sony Xperia 10 II в черном и белом корпусах поступит в продажу весной 2020 года, стоимость новинки будет объявлена позже.

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