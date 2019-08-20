Обзор смартфона Sony Xperia 1: необычный дизайн, гейминг и интересные фишки флагмана

Зимой на выставке MWC 2019 компания Sony представила свой новый флагманский смартфон Xperia 1. Кроме нового названия устройство получило необычный дисплей с соотношением сторон 21:9, тройной модуль основной камеры (что стало первым таким решением компании) и впечатляющие характеристики.

Дизайн Sony Xperia 1

Первое, что бросается в глаза – это удлиненная форма смартфона. Sony Xperia 1 получил соотношение сторон 21:9, что соответствует "киношном" формата. Такое решение имеет ряд преимуществ: во время веб-серфинга на экране отображается больше информации, а работать с двумя приложениями одновременно еще удобнее.

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Кроме того, во время просмотра фильмов на экране не отображаются черные рамки, ведь соотношение 21:9 используется во время съемок кино.



На Sony Xperia 1 можно смотреть фильмы без черных рамок

Отдельно стоит выделить разрешение 4К. Благодаря 6,5-дюймовому 4К OLED дисплею можно насладиться любимыми фильмами в их первозданном виде. Xperia 1 имеет кинематографическое соотношение сторон дисплея и обеспечивает реалистичное воспроизведение цветов, что позволяет более точно передать замысел режиссера.

В то время, когда производители переходят на безрамочный дизайн смартфонов, пряча фронтальную камеру в специальных вырезах, японцы решили оставить традиционный вид своего флагмана. Рамки в Sony Xperia 1 есть, но они тонкие и добавляют смартфону особого шарма.



Sony Xperia 1 получил дисплей с "киношным" соотношением сторон

Новинка получила стеклянный корпус, который выглядит хорошо, однако очень легко мажется. На нем хорошо видны отпечатки пальцев. К тому же, если пользоваться смартфоном без защитного чехла, то он может выскользнуть из влажных рук. Впрочем, такого инцидента может и не произойти, ведь устройство за счет своей формы хорошо лежит в руке.

Сканер отпечатков пальцев перекочевал на боковую грань, что чрезвычайно удобно. Дактилоскоп срабатывает быстро.



Sony Xperia 1 очень удобно лежит в руке, несмотря на большой дисплей

Здесь же упомянем и комплектацию Sony Xperia 1. Японцы приятно удивили переходником для наушников. Так как компания уже не первый год выпускает устройства без 3,5-миллиметрового аудиоразъема, перед пользователями обычных проводных наушников остро стоял вопрос приобретения переходника. Но производитель об этом позаботился заранее. Также в комплекте идет 18 Вт зарядка, стандартный кабель USB Type-C и документация.

Камеры Sony Xperia 1

В последнее время смартфоны Sony получали большое количество критики за количество камер и качество съемки. Некоторые пользователи склонны считать, что большее количество фотомодулей основной камеры обеспечивает лучшее качество фото. Поэтому в Sony Xperia 1 производитель решил поддаться трендам и наделил новинку сразу тремя фотомодулями.



Sony Xperia 1 получил тройную основную камеру

Все модули 12-мегапиксельные, однако имеют свои особенности: 16-миллиметровый сверхширокоугольный объектив для съемки пейзажей, 26-мегапиксельный универсальный объектив, а третий модуль представлен 52-миллиметровым телеобъективом (который эквивалентен 35-мегапиксельному для полнокадровой матрицы).



Фото сделанное на Sony Xperia 1

Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп и хотя она представлена одним модулем в ней предусмотрена возможность съемки с эффектом боке. Портреты на фронталке получаются не такими качественными, как на основную камеру, но тоже довольно неплохими.

Селфи без эффекта боке и в режиме протретнои съемки

И на основной, и на передней камере присутствует возможность настройки боке: вы можете выбрать более размытый фон или минимально размыть его. Также камера Sony Xperia 1 получила возможность ручных настроек, что пригодится при различных условиях съемки.



Фото на Sony Xperia 1 с эффектом боке



Как снимает камера Sony Xperia 1



Фото на основную камеру Sony Xperia 1



Фото на камеру Sony Xperia 1

Видеосъемка в Xperia 1 выведена на совершенно новый уровень благодаря сотрудничеству с инженерами подразделения профессиональных камер Sony CineAlta, которое приобрело всемирную известность с полнокадровой цифровой кинокамерой VENICE. Смартфон снимает с настоящим кинематографическим качеством, а с помощью новой функции Cinema Pro и готовых пресетов цветокоррекции вы сможете придать вашим видео еще больше выразительности.

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Super slow motion на камеру Sony Xperia 1 – смотрите видео

Съемка ведется в разрешении 4K HDR с частотой 24 кадров в секунду и в формате 21:9. Камера позволяет сохранять отдельные кадры в формате 21:9 при записи видео или уже из отснятых роликов с применением фильтров цветокоррекции Look, а также без них. Уникальная система гибридной стабилизации Optical SteadyShot с оригинальным алгоритмом обеспечивает плавность съемки и исключает любую дрожь.

Видео снято на камеру Sony Xperia 1 – смотрите видео

Все это вместе создает невероятные ощущения от съемки. Снимки получаются насыщенными и очень качественными, а видео хочется пересматривать снова и снова.

Основные характеристики Sony Xperia 1

Как и положено флагману Sony Xperia 1 получил топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 с поддержкой Snapdragon Elite Gaming. Благодаря этому устройство обеспечивает отличный игровой опыт. Во время гейминга смартфон не перегревается, а картинка на дисплее плавная и не скачет.

Оперативная память составляет объем 6 ГБ, а встроенное хранилище – 128 ГБ. Кроме того предусмотрена поддержка microSD-карт до 512 ГБ. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.



На смартфоне Sony Xperia 1 очень удобно работать с двумя приложениями

Мощная батарея, емкостью 3330 мАч, которая поддерживает технологии Smart Stamina, Battery Care и Xperia Adaptive Charging, обеспечивает работу устройства без подзарядки в течение всего дня. Во время игр смартфон разряжаются чуть быстрее, однако, если его использовать для серфинга соцсетей, съемок фото и видео и звонков, то батареи может хватить на 3 дня, а то и больше. И если среди наших читателей найдутся скептики, которые убеждены, что 3330 мАч для такого дисплея – это мало, то после пользования смартфоном можем заверить, что этого более чем достаточно. Японцы прекрасно сбалансировали производительность устройства и его автономность.

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Цена Sony Xperia 1 в Украине

Заметим, новинка доступна в украинских магазинах с 12 июня и на данный момент ее стоимость составляет 25 999 гривен.

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