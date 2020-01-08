Будущий флагман Sony Xperia 5 Plus может выглядеть именно так: видео и фото рендера
В сети появился свежий рендер увеличенной модификации флагманской модели Xperia 5 Plus. Кроме этого стали известны некоторые характеристики нового телефона от Sony.
Особенности флагмана
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Экран новинки станет практически безрамочным и сохранит пропорции предшественника – 21:9. По слухам, диагональ OLED-дисплея составит 6,6 дюйма, а габариты корпуса – 168,2×71,6×8,1 мм или 168,2×71,6×9,3 мм, учитывая выступающую основную камеру.
Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани (как всегда), а джек для наушников – на верхней. Основная камера получит три оптических сенсора и четвертый ToF. Фронтальная камера получит расширение 8 Мп. На передней панели расположатся два динамика для стерео.
Видео рендера Sony Xperia 5 Plus:
Фото смартфона
Дата выхода
Когда именно смартфон станет доступен – неизвестно. Однако, его могут продемонстрировать в рамках выставки Mobile World Congress 2020 в Барселоне в конце февраля.
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