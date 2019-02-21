Sony займется разработкой мультиплеерных игр, как Fortnite: детали

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Шон Лейден
Шон Лейден / Getty Images

Глава компании Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Шон Лейден в интервью изданию Business Insider сообщил, что в будущем Sony сосредоточится на многопользовательских играх.

Как сообщает Wccftech, Sony Interactive Entertainment – один из последних крупных издателей, поддерживающих качественные традиционные единичные проекты.

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На рынке увеличивается количество многопользовательских игр-сервисов вроде Fortnite, Apex Legends, Anthem и Tom clancy's The Division, тогда как Sony выпускает God of War, Horizon Zero Dawn, Detroit: Become Human и другие сюжетные продукты. Но все когда-либо меняется.

Я думаю, что все эти сюжетные игры мы делаем очень хорошо. Чему мы уделяем не слишком много внимания, так это мультиплееру,
– подчеркнул Шон Лейден.

Стоит заметить, что он говорил не о кооперативных играх за одним экраном или по сети, хотя считает, что индустрия должна оглянуться на них. Шон Лейден имел в виду проекты вроде Grand Theft Auto Online, Call of Duty и Fortnite.

Worldwide Studios, как я сказал, очень сильно увлеклась сюжетными играми. Силой повествования. Большим, захватывающим опытом. Но не особо – мультиплеерной стороной. Вы увидите, как мы начнем шуметь в этой области,
– объявил глава Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

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Теги: Техно Игры PlayStation Sony
Источник: 24 Канал
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