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Sony закрыла один из сервисов PlayStation

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/ techradar

Компания Sony Interactive Entertainment закрыла сервис интернет-телевидения PlayStation Vue для своих игровых приставок. Об этом Sony предупредила еще в октябре прошлого года, однако окончательно закрыли PlayStation Vue именно сейчас.

Почему Sony закрыла PlayStation Vue

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Сервис проработал на приставках почти пять лет, напоминает Techradar. Он был запущен еще в 2015 году, но не стал популярным и не выдержал конкуренции. Именно поэтому Sony решила его закрыть. Он перестал работать на приставках 30 января 2020 года.

Реклама PlayStation Vau на E3 в 2017 году:

Недавно Sony сделала доступным сервис YouTube TV для пользователей PlayStation 4. Именно он и призван заменить PlayStation Vue. Подписка обойдется в 50 долларов. Сейчас он доступен только в США.

Дата презентации PlayStation 5

К слову, недавно слухи о том, что официальная премьера игровой консоли от Sony – PlayStation 5 состоится 5 февраля, подтвердили японские источники. В этот день компания наконец покажет консоль, девизом которой стала фраза "Пора играть".

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты PlayStation Sony
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