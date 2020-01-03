Sony запатентовала крайне необычный контроллер

После анонса PlayStation 5 публика пристально следит за новыми патентами Sony. И обсудить есть что, ведь не так давно компания подала заявку на геймпад DualShock нового поколения. Правда, за всем этим было легко пропустить другое необычное устройство, которое запатентовал японский гигант. Говорится о еще одном геймпаде, оригинальном и странном.

Недавно Sony покинула рынок портативных консолей, несмотря на то, что он стремительно набирает обороты. Однако, похоже, окончательно на перспективную и прибыльную нишу компания рукой не махнула. Это подтверждает ее недавний патент на многофункциональный геймпад с дисплеем, рассчитанный на удаленное подключение к консоли (и не только), сообщает Metro.

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Особенности устройства

Заявку на необычный геймпад Sony подала еще 24 июля прошлого года, однако официально патент зарегистрировали только через несколько месяцев. Прямоугольный контроллер щеголяет крестовиной D-pad, четырьмя кнопками и двумя триггерами, а также небольшим экраном. Гаджет имеет собственную встроенную память и может подключаться к другим устройствам через Wi-Fi или Bluetooth.



Устройство получит широкий функционал

Предполагается, что с его помощью можно будет удаленно запускать игры для PlayStation или, скажем, PC. Также ожидается, что геймпад сможет использоваться для интернет-серфинга и навигации в браузере.

Другие функции

Помимо прочего, многофункциональный контроллер, согласно документации, будет оснащен сканером отпечатков пальцев, датчиком сердцебиения, сенсором ускорения и даже гироскопом. Хотя "будет" – это слишком громкое слово. Следует помнить, что пока это не более чем патент. Выпустит ли Sony когда-нибудь свой чудо-контроллер на рынок – неизвестно.

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