Sony запатентовала прозрачный дисплей: как он работает

Японская компания Sony зарегистрировала новый патент, в котором описан смартфон с необычным дисплеем. Производитель утверждает, что две матрицы новинки способны быть "обычными", полупрозрачными или прозрачными при использовании устройства в различных режимах.

Об этом сообщает LetsGoDigital.

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Согласно описанию, каждая из матриц способна брать на себя роль основной или вспомогательной. В зависимости от того, какой стороной аппарат обращен к пользователю, обе могут регулировать свой уровень подсветки и светопроницаемости.



Патент прозрачного дисплея от Sony

В том же патенте описаны два варианта складных смартфонов с такими дисплеями. Один из них складывается подобно уже представленным моделям других производителей, второй – скручивается в рулон.



Sony может представить складной смартфон

К сожалению, регистрация патентов абсолютно не означает, что в будущем их владелец обязательно выпустит подобное устройство.

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