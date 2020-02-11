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Sony запатентовала систему, которая будет помогать проходить игры

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Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

С глобализацией игровой индустрии геймерами становятся все больше и больше пользователей, однако не все из них профи в прохождении игр. Именно для таких людей компания Sony запатентовала систему, которая призвана подсказывать игрокам, как им проходить сложные уровни.

Что известно о патенте

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Согласно патентной заявке, Sony хочет создать систему, которая будет учитывать общую статистику всех пользователей и на ее основе подсказывать геймеру, как справляться с трудностями.

Например, если 80% аудитории одолели босса с первой попытки, пользуясь определенным оружием или броней, система порекомендует игроку применить именно их.

Неприятные сюрпризы


Патентное изображение Sony

Особенно интересно, что на представленной иллюстрации четко виден характер возможных предложений о помощи со стороны системы. Если игрок испытывает трудности, услужливый искусственный интеллект предложит ему расстаться с определенной суммой реальных денег, чтобы мгновенно получить нужную вещь и избавить себя от необходимости разбираться и совершенствоваться в механиках игры.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Sony Разработки Игры
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