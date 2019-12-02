Сообщения "ок", "лол" серьезно вредят экологии – в чем дело

Оказывается, популярные сообщения, которые отправляют пользователи через соцсети или почту, существенно вредят экологии. Такой ущерб можно сравнить с выбросами от транспорта.

Об этом уверяют исследователи из компании OVO Energy, которая занимается возобновляемой энергетикой, передает buro247.

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Как подсчитали ученые, британцы отправляют ежедневно более 64 миллионов коротких сообщений, например, "ок", "лол", "благодарю".

В чем дело

Ученые объясняют, чтобы отправить сообщение через сервер, необходима электроэнергия, если подсчитать все сообщения, то это большое количество электроэнергии, которая и вредит окружающей среде.

Если бы британцы отправляли хотя бы на одно сообщение вроде "спасибо" меньше, то выбросы уменьшились бы на 16,433 тонны углерода в год. Это равно 81 тысяче перелетов между Лондоном и Мадридом.

Кстати, еще одно исследование показывает, что 71% британцев не против не получать электронное письмо "спасибо", если бы они знали, что таким образом они улучшат экологическую ситуацию.

Кроме того, 87% жителей Великобритании готовы уменьшить трафик электронной почты, чтобы поддержать ту самую причину.

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