Сообщили дату выхода и цену новой приставки PlayStation

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PlayStation 4 Super Slim: дата выхода и цена
PlayStation 4 Super Slim: дата выхода и цена / Unsplash

После анонса PlayStation 5 некоторые геймеры начали просчитывать сколько же будет стоить "устаревшая" PS4. Однако Sony не спешит списывать "четверку" и вскоре может представить новую консоль из семейства PlayStation 4.

Особенности. Как сообщает 4PDA, речь идет о PlayStation 4 Super Slim. По данным СМИ, новинка на базе нового 7-нанометрового процессора будет легче и компактнее предшественницы.

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Дата выхода и цена. Предполагаемая цена новой консоли – 199 евро (около 5 999 гривен). Снижение стоимости, вероятно, удалось добиться за счет установки встроенного накопителя меньшего объема. Ожидаемая дата старта продаж: осень 2019 года.

Анонс PlayStation 5 уже близко. Журналисты считают, что такой расклад вполне реалистичный. Sony уже делала аналогичным образом с PlayStation 3, представив Super Slim в самом конце жизненного цикла приставки.

via GIPHY

Такой шаг может привлечь новую аудиторию и снизить вероятные финансовые потери, связанные с нежеланием потребителей покупать более дорогие версии PS4 незадолго до выхода консоли нового поколения. Однако следует помнить, что до официального анонса все это лишь слухи.

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Теги: Цены Игры Новости Техно Гаджеты Техно PlayStation Sony
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