Сообщили новые детали о дискретных видеокартах Intel

Корпорация Intel в декабре проведет конференцию, которая будет посвящена графическим процессорам. Чипмейкер сообщит об актуальных технологиях компании и перспективах нового бизнеса.

Об этом сообщает DigiTimes.

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Не секрет, что в 2020 году Intel намерена выйти на рынок дискретных графических процессоров, представив продукты для всех сегментов, включая машинное обучение, HPC-вычисления и гейминг. По неофициальной информации, в основу нового dGPU "синих" ляжет архитектура Arctic Sound, относящаяся к 12 поколению Intel Graphics.

Справедливо отметить, что это будет не первое дискретное видеоядро от процессорного гиганта. Еще в 1998 году Intel выпустила графический ускоритель i740, однако уже через короткое время перешла к разработке встроенных GPU.

Презентации новых дискретных видеокарт Intel – смотрите видео

Кроме того, наработки по проекту видеоакселератора Larrabee в конечном итоге нашли применение в процессорах Intel Xeon Phi, используемых в ресурсоемких вычислениях.

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