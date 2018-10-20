Составили рейтинг самых надежных производителей компьютеров

Американская компания RESCUECOM, занимающаяся ремонтом компьютерной техники и оказанием технической поддержки, обнародовала рейтинг самых надежных производителей ПК.

Об этом сообщает The Investor.

Интересно, что возглавляет рейтинг не компания Apple, а Samsung Electronics. Именно последние, по версии RESCUECOM, производят самые качественные компьютеры на рынке.

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"Предварительные отчеты RESCUECOM указывали, что Samsung уступает Apple, но сейчас ситуация изменилась. И в 2018 году корона поставщика самых надежных компьютеров переходит к Samsung", – говорится в официальном заявлении RESCUECOM.

Кроме того, в компании добавили, что Samsung сейчас контролирует 6,4% рынка компьютеров США, при этом ремонту подверглись лишь 1,63% ПК компании. При этом такой техники от Apple (которая занимает 12,7% рынка) было 8,6% .

RESCUECOM проводит оценку надежности продукции ведущих производителей ПК, учитывая количество обращений пользователей в информационно-справочную службу компании с поправкой на рыночную долю каждой компании.

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