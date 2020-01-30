Состояние Илона Маска за час выросло на 2,3 миллиарда долларов: причины

Состояние американского инженера и предпринимателя Илона Маска 29 января выросло на 2,3 миллиарда долларов всего за час. По данным специалистов, это произошло из-за роста акций компании Tesla.

Акции Tesla снова подорожали

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Как сообщает LiveMint, акции компании выросли на 12% (до 649 долларов за акцию) после того, как компания сообщила, что ее прибыль в четвертом квартале 2019 года оказалась выше прогнозов. Однако на момент закрытия торгов стоимость акций упала до 580,99 доллара за акцию.

Илону Маску принадлежит пятая часть акций компании, поэтому глава Tesla таким образом увеличил свое состояние до 36 миллиардов долларов.

Доход компании

Согласно отчетности компании, ее выручка за этот период выросла до 7,4 миллиарда долларов. Это лишь на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но значительно больше, чем ожидалось (7 миллиардов).

Чистая прибыль компании в четвертом квартале прошлого года составила 105 миллионов долларов. По сравнению с четвертым кварталом 2018 года она снизилась на 25%, но компания прибыльная второй квартал подряд.

Заметим, сейчас рыночная стоимость компании превышает 100 миллиардов долларов.

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