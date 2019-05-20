Сотрудничество с Huawei прекратят еще четыре ведущие технологические корпорации

Четыре американские корпорации приостановили свое сотрудничество с компанией Huawei. О таком решении объявили – Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, все они уведомили своих сотрудников, что не будут осуществлять поставки Huawei до получения уведомления от властей США.

Читайте также: Google прекращает сотрудничество с Huawei: официальная позиция китайской компании

Какие еще компании объявили о прекращении сотрудничества? Напомним, о прекращении сотрудничества с китайским техногигантом объявила и корпорация Google. При этом, детали сотрудничества с Huawei еще обсуждаются внутри Google, список запретов может измениться.

Эти шаги были ожидаемыми и они призваны нанести вред крупнейшему в мире поставщику сетевого оборудования и второму в мире производителю смартфонов.

Причины прекращения сотрудничества. В пятницу, 17 мая, администрация Дональда Трампа внесла в черный список Huawei, которую обвинила в пособничестве Пекина в шпионаже, и пригрозила отрезать компанию от критически важных для производства продуктов программного обеспечения и полупроводниковой продукции США.

Вероятные последствия конфликта. Блокирование продажи критических компонентов Huawei также может навредить бизнесу американских производителей микросхем, таких как Micron Technology, и замедлить развертывание передовых беспроводных сетей 5G во всем мире, в том числе в Китае.

Это, в свою очередь, может нанести уже косвенный ущерб американским компаниям, рост которых все больше зависит от второй по величине экономики мира.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно