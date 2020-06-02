Сотрудники Facebook устроили "виртуальный протест" против Цукерберга и выдвинули требования
Десятки сотрудников Facebook и некоторые топ-менеджеры устроили "виртуальную забастовку" против главы Facebook Марка Цукерберга. Сотрудники компании отказываются работать и требуют забанить аккаунт Дональда Трампа в соцсети.
О протестах "лучших работников компании" сообщили различные СМИ, среди которых и The Verge.
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Почему начались протесты против Facebook
Причина в том, что 29 мая президент США в своем посте в соцсети написал "Когда начинается мародерство, начинается стрельба" и пообещал отправить в Миннеаполис, который стал центром протестов, отряды Национальной гвардии, если мэр города не сможет взять ситуацию под контроль. Первая полоса Financial Times вышла с заголовком – "Лучшие сотрудники Facebook восстали против позиции Цукерберга относительно Трампа".
Комментарий Цукерберга
Цукерберг объяснил свою позицию тем, что он не хочет быть "арбитром истины" в соцсетях, а политика его компании предусматривает максимальную свободу самовыражения. Кроме того, пост Трампа важен – он содержит информацию о действиях правительства.
Издание The Verge пишет, что они получили доступ к аудиозаписи внутреннего заседания Facebook, где Цукерберг заявил, что компания пришла к выводу, что замечания Трампа не нарушают действующую политику социальной сети, но в ближайшее время отношение Facebook по поводу политических деятелей будет пересмотрено.
Что касается публикации Трампа, реакция Марка на него была сугубо отрицательной.
Моя первая реакция... была просто отвращением. Я не думаю, что мы хотим, чтобы наши лидеры появлялись в это время. Это момент, который требует единства, покоя и сострадания к людям, которые борются за свои права,
– сказал Цукерберг.
Дональд Трамп опубликовал похожий пост и в своем твиттере, однако соцсеть скрыла его – пользователи не могут ставить твиту лайки, отвечать на него или распространять без собственного комментария. При этом возможность ретвитнуть его с комментарием сохраняется.
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Главное о протестах в США
- Протесты, а впоследствии и уличные беспорядки вспыхнули в нескольких штатах вследствие гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая.
- 46-летнего мужчину задержали местные полицейские при попытке рассчитаться в магазине банкнотой, которую продавцы посчитали фальшивой.
- Во время задержания один из копов сильно прижал коленом горло Флойда дк асфальту. Мужчина несколько раз сообщал, что не может дышать.
- В итоге Флойду стало плохо, и он потерял сознание, ему вызвали скорую помощь. По заявлению следствия, мужчина умер уже в больнице. Впрочем, есть и другая версия от независимых экспертов, которые после повторного вскрытия утверждают, что Флойд мог умереть на месте происшествия из-за того, что в мозг поступало недостаточно крови.
- Из-за этого люди со всей страны вышли на улицы городов с протестами, которые продолжаются уже неделю, и даже добрались до белого Дома. Все началось с мирных митингов, однако очень быстро переросли в погромы, мародерства, сжигание авто и уничтожение всего вокруг. Это привело к невинным жертвам среди мирных людей.
- Вследствие растущих погромов в 40 американских городах ввели комендантский час. Власти страны привлекли Нацгвардию для подавления протестного движения.