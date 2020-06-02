Десятки сотрудников Facebook и некоторые топ-менеджеры устроили "виртуальную забастовку" против главы Facebook Марка Цукерберга. Сотрудники компании отказываются работать и требуют забанить аккаунт Дональда Трампа в соцсети.

О протестах "лучших работников компании" сообщили различные СМИ, среди которых и The Verge.

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Почему начались протесты против Facebook

Причина в том, что 29 мая президент США в своем посте в соцсети написал "Когда начинается мародерство, начинается стрельба" и пообещал отправить в Миннеаполис, который стал центром протестов, отряды Национальной гвардии, если мэр города не сможет взять ситуацию под контроль. Первая полоса Financial Times вышла с заголовком – "Лучшие сотрудники Facebook восстали против позиции Цукерберга относительно Трампа".

Комментарий Цукерберга

Цукерберг объяснил свою позицию тем, что он не хочет быть "арбитром истины" в соцсетях, а политика его компании предусматривает максимальную свободу самовыражения. Кроме того, пост Трампа важен – он содержит информацию о действиях правительства.

Издание The Verge пишет, что они получили доступ к аудиозаписи внутреннего заседания Facebook, где Цукерберг заявил, что компания пришла к выводу, что замечания Трампа не нарушают действующую политику социальной сети, но в ближайшее время отношение Facebook по поводу политических деятелей будет пересмотрено.

Что касается публикации Трампа, реакция Марка на него была сугубо отрицательной.

Моя первая реакция... была просто отвращением. Я не думаю, что мы хотим, чтобы наши лидеры появлялись в это время. Это момент, который требует единства, покоя и сострадания к людям, которые борются за свои права,

– сказал Цукерберг.

Дональд Трамп опубликовал похожий пост и в своем твиттере, однако соцсеть скрыла его – пользователи не могут ставить твиту лайки, отвечать на него или распространять без собственного комментария. При этом возможность ретвитнуть его с комментарием сохраняется.

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