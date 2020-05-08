Сотрудники Google и Facebook будут работать удаленно до конца года

Последние два месяца большинство работников компании работали из дома из-за распространения COVID-19. Конец такого режима работы переносили несколько раз. Сначала планировали переходить обратно в офис в конца апреля, затем – в начале мая. В последний раз датой было 1 июня. Но Сундар Пичаи сказал сотрудникам, что, скорее всего, Google будет работать удаленно весь 2020 год.

По данным The Information, СЕО Alphabet сообщил эту новость 7 мая на общем собрании (через видеочат).

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Сотрудники компании, которые могут работать из дома, будут продолжать сидеть на удаленной работе еще минимум 7 месяцев. Те сотрудники, которым нужно вернуться в офис, смогут сделать это в июне-июле при соблюдении мер безопасности.

Какие меры безопасности будет принимать Google

Пичаи также сообщил, что, когда офисы компании постепенно начнут открываться в июне, они будут рассчитаны на меньшее количество рабочих, а планирование изменят, чтобы гарантировать, что люди не находятся в тесном контакте друг с другом.

К слову, Facebook 7 мая тоже заявил о похожем плане. Компания начнет открывать офисы с 6 июля, но большая часть сотрудников продолжит работать из дома до конца года. Пока Facebook определяет, какие сотрудники должны будут вернуться на рабочие места.

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