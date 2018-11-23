Сотрудники Blizzard раскрыли секреты игры Diablo IV

Редактор портала Kotaku Джейсон Шрейер опубликовал собственное расследование по игре Diablo IV от студии Blizzard. Мифическая и еще неанонсированная игра породила немало слухов вокруг себя, поэтому журналист решил разобраться что из этого домыслы фанатов, а что правда.

Об этом сообщает 4PDA.

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Джейсон Шрейер поговорил с одиннадцатью сотрудниками Blizzard – как бывшими, так и нынешними.

По данным Kotaku, примерно в 2013 или 2014 году команде, которая отвечает за Diablo III, сообщили об отмене дополнения, которое хотели запустить после Reaper of Souls. Новый план был прост: сосредоточиться на Diablo IV, поскольку ее предшественницу руководство признало "огромным провалом". С этого момента в стенах компании начали работать над проектом под кодовым названием Hades.

Трейлер игры Diablo Immortal – смотрите видео

Hades чем-то напоминал Dark Souls: мрачный готический мир и приближенная к плечам камера так сильно отдалили игру от предыдущих частей культовой RPG, что пошли слухи, будто ее даже не назовут Diablo IV. Однако в 2016 году работу свернули, так и не доведя его до конца. После этого часть коллектива взялась за Rise of the Necromancer, а другие сотрудники взялись за еще один проект – Fenris.

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Именно он, судя по всему, и заложил основу того, что сейчас собой представляет Diablo IV. По отзывам сотрудников, игра выглядит многообещающе и много переняла у Diablo II, избавившись от мультяшности третьей части. Fenris все еще находится на ранней стадии создания, поэтому инсайдеры считают, что релиз можно ожидать не ранее 2020 года.



Скриншот из игры Diablo Immortal

Дизайнеры, например, все еще не могут решить, выбрать изометрический вид или камеру от третьего лица, ищут пути сделать новинку более социальной и обдумывают способы монетизации.

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