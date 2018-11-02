Сотрудники Google митингуют против сексуальных домогательств по всему миру

В четверг, 1 ноября, в офисах Google работники устроили масштабную акцию протеста, требуя изменить отношение к сексуальным домогательствам в корпорации.

Сотни работников Google из более чем 20 офисов возмущены тем, что не имеют возможности обратиться в суд, а вынуждены решать споры внутри компании. Причиной акции протеста стала реакция компании на сексуальные домогательства после выхода скандального отчета The New York Times – сообщает NBC News.

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Элиса Браун, сотрудник Google в Нью–Йорке, сказала, что она удивлена тем, сколько сотрудников приняли участие в митинге и считает, что компания услышать их.



Фото митинга из социальных сетей

"Я думаю, что они поймут, что это очень серьезно, и признают, что это проблема, которую нужно решить", – сказала Браун.

Что известно о сексуальных домогательствах в Google?

Согласно данным издания The New York Times в 2013 году Ричард ДеВол во время собеседования с потенциальной сотрудницей рассказал ей о "открытом браке" со своей женой, а также пригласил на фестиваль Burning Man, где сделал девушке некорректное предложение. Сексуальные домогательства были и со стороны топ-менеджеров Google, среди которых оказался создатель Android Энди Рубин. Несмотря на то, что он был в браке, инженер также в 2011 году имел отношения с сотрудницей из отдела разработчиков. Отметим, что 25 октября генеральный директор Google Сундар Пичай отправил письмо всем сотрудникам, сообщив об усилении политики относительно ненадлежащего поведения и заверил, что компания тщательно проверит каждую жалобу о сексуальных домогательствах.