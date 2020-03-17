Сотрудники магазинов Microsoft будут получать зарплату, не работая
Microsoft сообщила о закрытии магазинов вслед за компанией Apple, которая накануне объявила о закрытии всех фирменных магазинов до 27 марта.
Компания приняла решение о закрытии своих магазинов на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает Engadget.
Интересно Из-за коронавируса Apple на 2 недели закрывает магазины во всем мире
Детали
В электронном письме Microsoft клиентам сказано:
Мы закрываем отделения Microsoft Store, чтобы помочь защитить здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников. В это беспрецедентное время лучший способ, которым мы можем служить вам – это делать все возможное, чтобы помочь минимизировать риск распространения вируса.
Компания также заверила, что продолжит платить сотрудникам торговых точек как будто они продолжают работать в обычном режиме.
Как долго фирменные магазины Microsoft будут оставаться закрытыми – пока неизвестно.
Коронавирус в мире:
- По состоянию на 17 марта коронавирусом заразились более 182 тысяч человек, более 7 тысяч – умерли.
- Десятка стран с наибольшим уровнем заболевания Covid-19: Китай, Италия, Иран, Испания, Южная Корея, Франция, Германия, США, Швейцария, Норвегия.
- В странах со вспышкой коронавируса ввели ограничительные меры: закрыты учебные заведения, торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания. Ограниченно авиа и железнодорожное сообщение, закрыты границы для въезда иностранцев.
- Евросоюз на 30 дней запретил въезд для иностранцев.
- В Украине сейчас зарегистрировано 7 случаев заболевания Covid-19: в Черновицкой и Житомирской областях и в Киеве. Один случай на Житомирщине – летальный. Также в Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус.
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно