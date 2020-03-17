Сотрудники магазинов Microsoft будут получать зарплату, не работая

Microsoft сообщила о закрытии магазинов вслед за компанией Apple, которая накануне объявила о закрытии всех фирменных магазинов до 27 марта.

Компания приняла решение о закрытии своих магазинов на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает Engadget.

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Детали

В электронном письме Microsoft клиентам сказано:

Мы закрываем отделения Microsoft Store, чтобы помочь защитить здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников. В это беспрецедентное время лучший способ, которым мы можем служить вам – это делать все возможное, чтобы помочь минимизировать риск распространения вируса.

Компания также заверила, что продолжит платить сотрудникам торговых точек как будто они продолжают работать в обычном режиме.

Как долго фирменные магазины Microsoft будут оставаться закрытыми – пока неизвестно.

Коронавирус в мире:

По состоянию на 17 марта коронавирусом заразились более 182 тысяч человек, более 7 тысяч – умерли.

Десятка стран с наибольшим уровнем заболевания Covid-19: Китай, Италия, Иран, Испания, Южная Корея, Франция, Германия, США, Швейцария, Норвегия.

В странах со вспышкой коронавируса ввели ограничительные меры: закрыты учебные заведения, торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания. Ограниченно авиа и железнодорожное сообщение, закрыты границы для въезда иностранцев.

Евросоюз на 30 дней запретил въезд для иностранцев.

В Украине сейчас зарегистрировано 7 случаев заболевания Covid-19: в Черновицкой и Житомирской областях и в Киеве. Один случай на Житомирщине – летальный. Также в Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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