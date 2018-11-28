Совместный просмотр видео: в Facebook появилась новая функция

Социальная сеть Facebook заявила о старте функции Watch Party. Она обеспечивает совместный просмотр видео. Она уже доступна для всех пользователей и страниц.

Об этом пишет techcrunch.com.

Компания уже сообщила про эту функцию, но тестировала ее в группах и отдельных аккаунтах.

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Теперь любой пользователь или бизнес-страница может пригласить других пользователей на Watch Party, чтобы вместе смотреть видео на Facebook.

Watch Party доступна всем пользователям

Также владелец страницы имеет возможность одновременно комментировать видео в реальном времени.

Чтобы запустить Watch Party, нужно нажать на поле создания поста, выбрать этот пункт из дополнительных опций и следовать инструкциям.

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