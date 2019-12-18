Современные перекрестки и светофоры не пригодны для робомобилей

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Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

Возможно, уже в ближайшие десятилетия городские дороги всего мира заполнятся робомобилями. Они будут быстрее чем обычные авто и смогут плотнее двигаться в потоке. Это означает, что во избежание заторов и аварий дорожным движением придется управлять по-новому.

Свой подход к решению проблемы представили специалисты из Корнелльского университета, о работе которых рассказывает Science Daily. Они разработали первую модель, которая оценивает пропускную способность перекрестков при использовании беспилотного транспорта.

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Предложенная модель

Симуляция показала, что перекресток с традиционными светофорами не подходит для автономного транспорта, который будет ездить не так, как водители-люди. В работе исследователей из США предлагается способ повысить пропускную способность перекрестков. В ней учитывается способность робомобилей координироваться между собой, объединяясь в колонны.

Симуляция также обнаружила, что традиционные перекрестки, на которых зеленый и красный сигналы горят в течение фиксированного периода времени, не очень хорошо подходят. Зато если синхронизировать сигнал светофора с движением автономных колонн, пропускную способность можно поднять на 138%.

В дальнейшем исследователи намерены дополнить симуляцию, соединив в одной модели автономный и обычный транспорт.

Авторы отмечают, что разработкой робомобилей занимаются многие компании и научные коллективы, однако развитие инфраструктуры, необходимой для поддержания автономного транспорта, привлекает гораздо меньше внимания.

Между тем, все больше компаний приступают к испытаниям робомобилей в полевых условиях. Например, Bosch и Daimler запускают сервис роботакси в калифорнийском Сан-Хосе.

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Автор: Михаил Года
Теги: Авто Новости Техно Техно Искусственный интеллект Электрокамины
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