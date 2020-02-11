Совсем скоро "заплатить ведьмаку чеканной монетой" станет возможным

В декабря 2019 года весь интернет захватила песня барда Лютика из сериала "Ведьмак" от Netflix. Поэтому Гданьский монетный двор не мог не выпустить соответствующий сувенир для настоящих фанатов саги Анджея Сапковского.

Монеты выпустят ограниченным тиражом, но предзаказ на них можно оформить уже сейчас по этой ссылке.

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Компания выпустила две версии монеты, выполненные из серебра. Первая номиналом в 5 долларов и диаметром в 45 мм весит 62,2 г. На ее реверсе изображена Йеннифер и Геральт, которые пытаются защитить Лютика от джина – меч ведьмака выделен позолотой. На аверсе представлены тронный зал замка Цинтры, а также символы этого королевства и школы Волка.

Вторая монета номиналом в 50 долларов гораздо больше – она ​​весит 1 кг, диаметр равен 100 мм. На аверсе изобразили Геральта, прибывающего в Цинтру, а на реверсе – сцену, в которой Дани делает предложение Паветте и получает отказ от ее матери Калантэ. Этот сувенир с двух сторон инкрустирован агатом – в обоих случаях камень является окном замка.

Монеты для "Ведьмака":

Цена

Несколько экземпляров подарочных футляров для монет подписал лично Анджей Сапковский, автор книжной саги. Малый сувенир выпустят тиражом в 2 тысячи копий, каждая из которых обойдется в 410 долларов. Большие монеты будут стоить по 4,1 тысячи долларов – их выпустят всего 200 штук. Старт продаж назначен на 17 марта 2020 года, но фанаты "Ведьмака" уже могут сделать предварительный заказ.

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