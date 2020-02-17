Создали "антишпионский" браслет для защиты от прослушки гаджетов

Умные колонки и другие современные девайсы "нафаршированы" встроенными микрофонами – это улучшает работу голосовых ассистентов, но в то же время может стать причиной утечки данных. Специалисты Чикагского университета представили решение проблемы с приватностью владельцев умной электроники.

Что известно о разработке

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Экспериментальный аппарат, выполненный в форме браслета, оснащен 24 динамиками, издающими звук в ультразвуковом диапазоне. Благодаря такой особенности устройства аудиозапись в зоне его действия превращается в набор шумов, из-за которых невозможно различить другие звуки, сообщает Engadget.

По заявлению разработчиков, "глушилка" способна бороться даже со скрытыми микрофонами и обеспечивает защиту от записи во всех направлениях от пользователя.

Как выглядит новая "антишпионская" разработка – смотрите видео

Коммерческое производство

Сейчас прототип не предназначен для повседневного ношения из-за громоздкой конструкции, но ученые сообщили журналистам, что потенциальные инвесторы уже интересуются возможностью коммерциализации технологии.

По оценке разработчиков, себестоимость браслета составляет всего около 20 долларов – не исключено, что новинку скоро запустят в серийное производство.

Недостатки разработки

Однако исследователи признают, что "антишпионский" браслет может создать проблемы своим владельцам и окружающим. Его активация в общественных местах способна нарушить работу чужих смартфонов и других гаджетов.

Также отмечается, что "писк", который выдается гаджетом, невыразительный для большинства взрослых людей, но его могут услышать дети и животные.

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