Создали игру, в которой можно чихнуть на посетителей выставки CDC 2020

Подобно другим массовым мероприятиям в 2020 году, вроде E3 и MWC, масштабную выставку разработчиков игр Game Developers Conference 2020 отменили из-за пандемии коронавируса Covid-19. Однако у геймеров появился прекрасный шанс ощутить особенности этого ивента в наполненной черным юмором и сатирой игре CDC 2020.

Что известно об игре

Важно Из-за коронавируса отменяют техно презентации и выставки: список событий

Бесплатная игра доступна прямо в браузере – она предлагает геймерам посетить массовое мероприятие, не выходя из дома.

Внутренние помещения заполнены пустыми стендами, а с каждым NPC или реальным игроком, казалось бы, можно поговорить – но нет, вместо этого персонаж просто будет кашлять на другого человека.



Скриншот из игры

Не забыли авторы как следует посмеяться над пропускной системой. Например, самый дешевый бейдж для входа на мероприятие стоит 299 долларов – он предназначен для инди-разработчиков. Ксива сделана из вредных материалов, имеет меньший размер и немного воняет.

Самый дорогой бейдж обойдется в 2 499 долларов, с ним все поймут, что его владелец – большая птица. Реальные деньги с игроков никто не требует, а при нажатии кнопки "купить" сразу же стартует загрузка игры.

Возможная критика проекта

Безусловно, с одной стороны, насмешка над ситуацией в мире может показаться не очень уместной и этичной. С другой – юмор всегда помогал людям преодолевать трудности с высоко поднятой головой. Так что те, кого не смущает сатирический тон игры, могут самостоятельно окунуться в "неповторимую атмосферу" огромной игровой конференции, пройдя по этой ссылке.

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