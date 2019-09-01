Создали искусственный интеллект, который в разы опаснее оружия – что об этом известно

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Создали искусственный интеллект, который в разы опаснее оружия
Создали искусственный интеллект, который в разы опаснее оружия / Unsplash

Американская компания OpenAI, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта, представила новую версию нейросети GPT-2. Алгоритм работы ИИ оказался настолько мощным, что создателям пришлось отключить часть его функций, а журналисты сравнили его потенциальную опасность с настоящим оружием.

Компания OpenAI создала новую версию генератора текстов, потенциально способную создавать в промышленных масштабах фейковые новости и опасный спам с кликабельными заголовками. Для обучения системы GPT-2 разработчики использовали 8 миллионов веб-страниц.

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Нейросеть умеет адаптироваться к стилю и содержанию заданного фрагмента текста – например, закончить стих Шекспира или дописать заметку, используя начало предложения.

Представители компании заявили, что были вынуждены отключить часть функций системы перед анонсом из-за возможности ее использования во вредных целях.

Журналистам удалось протестировать "урезанную" систему – после ввода начала текста, они получили от искусственного интеллекта вполне связный осмысленный текст, хотя в нем и можно было распознать "искусственный" мозг.

Эта разработка работает молниеносно, для того, чтобы использовать ее в качестве искусственного интеллекта для генерации текста. Я ужаснулся от GPT-2, потому что это технология, которую можно использовать для манипуляции населением. Я считаю, что это делает его опаснее физического оружия,
– отметил журналист издания The Next Web.

В перспективе технологию генерирования текста можно использовать для создания книг на основе уже существующих произведений известных авторов. Дату релиза полнофункциональной версии GPT-2 пока не объявили.

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Теги: Новости Техно Искусственный интеллект Техно
Источник: Техно 24
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