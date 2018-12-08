Создали очки дополненной реальности, передающие звук через кость уха

Компания Bose представила очки дополненной реальности, получили интересную систему доставки звука к пользователю. Очки получили название Bose Frames.

Об этом сообщает tehnot.com.

Так, производитель заявляет, что очки будут передавать звук через кость за ухом. Таким образом пользователь сможет получать звуковую информацию, и при этом будет меньше искажений.

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В общем, очки работают по принципу Bluetooth-наушников, в которые встроены микрофон и многофункциональная кнопка на правой дужке очков.

Bose Frames стоят 200 долларов

Bose Frames могут синхронизироваться со смартфоном с помощью GPS-модуля. Это позволяет устройству узнавать здания или заведения, для использования расширенной реальности.

Очки смогут проработать на одном заряде аккумулятора 3,5 часов или провести 12 часов в режиме ожидания.

Bose Frames поступят в продажу в январе следующего года. Их стоимость – 199 долларов (5600 гривен).

Очки поступят в продажу в январе

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