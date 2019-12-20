Создали онлайн-симулятор глобального потепления: что он умеет

Американские ученые из MIT, Ventana Systems и Climate Interactive создали онлайн-программу, которая показывает влияние различных факторов на глобальное потепление. Таким образом специалисты планируют привлечь больше внимания к проблеме изменения климата.

Что показывает программа

К теме: Почему в Украине аномально теплая зима

Программа показывает, какое влияние на глобальное потепление оказывают такие факторы:

Экономические

Технологические

Политические.

Например, существенное подорожание угля приведет к тому, что температура на Земле к 2100 году вырастет не на 4 градуса, а лишь на 3 градуса. Развитие технологий замедлит глобальное потепление еще на полградуса. Однако экономический рост частично нивелирует этот результат, сообщает AIN.UA.



Інтерфейс програми

Детали о программе

Пользователь может по-разному менять настройки, чтобы смотреть, как уровень, например, электрификации транспорта или рост использования возобновляемой энергетики может повлиять на изменение климата на планете.

Инструмент построен на базе ряда научных исследований в области изменений климата.

Цель инструмента – привлечь внимание к проблеме глобального потепления и инициировать дискуссию на уровне влиятельных людей в медиа, политике и бизнесе.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно