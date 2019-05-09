Сайт с контентом для взрослых YouPorn и компания Camasutra VR совместно создали первую в мире виртуальную порноактрису. Джеди Уэйлс, так назвали актрису, ведет собственный Instagram и успела дать первое интервью.

Что известно о VR-порнозвезду? Как сообщает Dazed, пока Джеди планирует набрать в соцсети 1 миллион подписчиков.

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Кроме того, актриса будет взаимодействовать с пользователями не только в Instagram, но и на сайте Modelhub. Там порнозвезда сможет отправлять более откровенные фото и видео.

Я подниму YouPorn на совершенно новый уровень технологий и индивидуальности, чего не смог бы сделать реальный человек. Я буду первой, кто будет общаться с людьми и в сексуальном контексте, и делиться своей повседневной жизнью – и все на обычных социальных платформах,

– отметила Джед.

Реакция пользователей. Многие пользователи уже отметили, что Уэйлс –воплощение всех возможных стереотипов о женской сексуальности и больше похожа на Лару Крофт, чем на реального человека.

"Возможно, сама технология революционная, но не образ Джеди", – отметили журналисты Dazed.

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