Создали подушку-робота, которая поможет уснуть

В Нидерландах разработали подушку-робота, которая должна улучшить сон пользователя. Она имитирует дыхание и таким образом помогает быстрее уснуть.

Как передает Designboom, эта роботизированная подушка получила название Somnox. Интересно, что на ней нельзя просто лежать, ее нужно обнимать.

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​Подушка замедляет дыхание и расслабляет пользователя

Как работает подушка? Она оснащена датчиком, который определяет, спит человек или нет. Также подушка может определить фазу сна. После этого девайс приспосабливается к ритму дыхания пользователя и постепенно его замедляет. Робот имитирует дыхание человека и постепенно замедляет и свое "дыхание", и дыхание пользователя. Этот процесс и помогает быстрее уснуть.

Робот-подушка, которая помогает заснуть: видео

Дело в том, что спокойное медленное дыхание расслабляет амигдалу – участок мозга, отвечающий за страх, и делает ее менее чувствительной к гормону стресса. Поэтому человеку легче расслабиться и уснуть.

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