Создали приложение, которое будет отслеживать контакты с больными COVID-19 без учета границ

Группа европейских специалистов и ученых в области цифровых технологий объединились в некоммерческую организацию PEPP-PT. Она призвана отслеживать и прерывать цепочки передачи коронавируса.

В ближайшее время PEPP-PT (Общеевропейская комиссия по отслеживанию близких контактов с сохранением конфиденциальности) планирует также запустить приложение, которое будет отслеживать перемещение европейцев и предотвратит появление новых заражений, говорится на сайте организации.

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Как это работает

Приложение PEPP-PT будет использовать Bluetooth – зарегистрировав в своей доступности новое устройство с приложением, включенным в фоновом режиме, данные о нем будут зафиксированы. Эти сведения будут зашифрованы и сохранены только на устройстве пользователя.

Если же пользователь заразится коронавирусом, он сможет занести это в приложение, после чего все люди, находящиеся вблизи, получат уведомления. При этом отмечается, что приложение будет работать независимо от страны местонахождения.

Безопасность

В пояснительной записке к приложению говорится, что "все процедуры, механизмы, стандарты и код в PEPP-PT постоянно контролируются командой безопасности" организации. Кроме того, приложение будет проверять национальные агентства по кибербезопасности и защиты данных тех стран, где оно будет запущено.



Приложение PEPP-PT будет работать на всей территории Европы​

Отслеживание контактов необходимо для предотвращения экономического и социального коллапса вследствие пандемии коронавируса, утверждают в PEPP-PT.

Единственная возможность для достижения этих целей – отслеживать физическое взаимодействие и немедленно изолировать зараженные случаи и изолировать их контакты. Это поможет каждому европейцу в относительно короткие сроки вернуться к нормальной жизни,

– говорится в манифесте организации.

В PEPP-PT уверяют, что введут в приложение проверенные технологии отслеживания контактов, обеспечат безопасную анонимность, а также предоставят для проверки код приложения, алгоритмы и оценку потенциальных рисков от его использования.

Реакция на приложение

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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что знает о разработке программы и готова установить ее на своих устройствах сразу после выхода. К PEPP-PT также присоединились более 30 компаний и университетов – они помогут в разработке и продвижении программы.

Похожие решения в Индии

На прошлой неделе похожее приложение для смартфонов разработали в Индии. Оно получило название AarogyaSetu и тоже отслеживает контакты людей с помощью Bluetooth и служб определения местоположения.

Пользователи также сообщают в приложении в своей болезни, после чего алгоритмы рассчитывают риск заражения для людей, которые находились в непосредственной близости от больного в последнее время, и докладывает им об этом.

Разработало AarogyaSetu национальное агентство Индии по цифровому преобразованию – ведомство заверило, что оно обеспечивает конфиденциальность данных, однако публиковать код, как планируют европейские коллеги, не стало. В Google Play указывается, что приложение просит у пользователей разрешение на пару с устройствами через Bluetooth, изменение параметров Bluetooth, а также на полный доступ к сети и запрет спящего режима устройства.

В Австрии уже заработал подобный сервис

Заметим, в Австрии также заработало подобное приложение Stop Corona. Над его разработкой работал Красный Крест. Подробнее об особенностях программы вы можете узнать из материала Техно 24.

Что важно знать про коронавирус в Украине и мире

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 135 032 человек, а умерло от нее 13 055 больных. На территории Украины уже зафиксировали 1 319 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 38 из них оказались летальным, еще 28 людям удалось вылечиться от болезни.



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COVID-19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 70 356 человек, в общем заболели 1 286 409 человек (данные по состоянию на день 6 апреля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 270 098 человек выздоровели от коронавируса.

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