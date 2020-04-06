Создали приложение, которое будет отслеживать контакты с больными COVID-19 без учета границ
Группа европейских специалистов и ученых в области цифровых технологий объединились в некоммерческую организацию PEPP-PT. Она призвана отслеживать и прерывать цепочки передачи коронавируса.
В ближайшее время PEPP-PT (Общеевропейская комиссия по отслеживанию близких контактов с сохранением конфиденциальности) планирует также запустить приложение, которое будет отслеживать перемещение европейцев и предотвратит появление новых заражений, говорится на сайте организации.
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Как это работает
Приложение PEPP-PT будет использовать Bluetooth – зарегистрировав в своей доступности новое устройство с приложением, включенным в фоновом режиме, данные о нем будут зафиксированы. Эти сведения будут зашифрованы и сохранены только на устройстве пользователя.
Если же пользователь заразится коронавирусом, он сможет занести это в приложение, после чего все люди, находящиеся вблизи, получат уведомления. При этом отмечается, что приложение будет работать независимо от страны местонахождения.
Безопасность
В пояснительной записке к приложению говорится, что "все процедуры, механизмы, стандарты и код в PEPP-PT постоянно контролируются командой безопасности" организации. Кроме того, приложение будет проверять национальные агентства по кибербезопасности и защиты данных тех стран, где оно будет запущено.
Приложение PEPP-PT будет работать на всей территории Европы
Отслеживание контактов необходимо для предотвращения экономического и социального коллапса вследствие пандемии коронавируса, утверждают в PEPP-PT.
Единственная возможность для достижения этих целей – отслеживать физическое взаимодействие и немедленно изолировать зараженные случаи и изолировать их контакты. Это поможет каждому европейцу в относительно короткие сроки вернуться к нормальной жизни,
– говорится в манифесте организации.
В PEPP-PT уверяют, что введут в приложение проверенные технологии отслеживания контактов, обеспечат безопасную анонимность, а также предоставят для проверки код приложения, алгоритмы и оценку потенциальных рисков от его использования.
Реакция на приложение
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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что знает о разработке программы и готова установить ее на своих устройствах сразу после выхода. К PEPP-PT также присоединились более 30 компаний и университетов – они помогут в разработке и продвижении программы.
Похожие решения в Индии
На прошлой неделе похожее приложение для смартфонов разработали в Индии. Оно получило название AarogyaSetu и тоже отслеживает контакты людей с помощью Bluetooth и служб определения местоположения.
Пользователи также сообщают в приложении в своей болезни, после чего алгоритмы рассчитывают риск заражения для людей, которые находились в непосредственной близости от больного в последнее время, и докладывает им об этом.
Разработало AarogyaSetu национальное агентство Индии по цифровому преобразованию – ведомство заверило, что оно обеспечивает конфиденциальность данных, однако публиковать код, как планируют европейские коллеги, не стало. В Google Play указывается, что приложение просит у пользователей разрешение на пару с устройствами через Bluetooth, изменение параметров Bluetooth, а также на полный доступ к сети и запрет спящего режима устройства.
В Австрии уже заработал подобный сервис
Заметим, в Австрии также заработало подобное приложение Stop Corona. Над его разработкой работал Красный Крест. Подробнее об особенностях программы вы можете узнать из материала Техно 24.
Что важно знать про коронавирус в Украине и мире
Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 135 032 человек, а умерло от нее 13 055 больных. На территории Украины уже зафиксировали 1 319 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 38 из них оказались летальным, еще 28 людям удалось вылечиться от болезни.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
COVID-19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 70 356 человек, в общем заболели 1 286 409 человек (данные по состоянию на день 6 апреля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 270 098 человек выздоровели от коронавируса.
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