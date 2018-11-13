Создали приложение, которое диагностирует инфаркт у пользователя

Разработчики из США создали приложение, которое может проводить электрокардиограмму. Это приложение под названием AliveCor кроме программы имеет два внешних датчика, благодаря которым может быстро диагностировать одну из разновидностей инфаркта миокарда.

Об этом пишет newatlas.com.

Как утверждают разработчики, приложение почти столь же точное, как и обычные инструменты диагностики.

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Приложение работает над выявлением очень специфической и смертельной формы сердечного приступа – инфаркт миокарда ST (STEMI). Этот приступ возникает, когда основная артерия полностью заблокирована, поэтому человек может умереть, если ему оперативно не помочь.

"Если у пользователя возникает боль в груди, то он может подумать, что это ошибка и не станет обращаться к врачу. Но это опасно, ведь чем быстрее медики откроют заблокированную артерию, тем лучше будет для пациента", – рассказал автор исследования Брент Мухлестейн.

Приложение получило 2 датчика

При этом приложение может оперативно идентифицировать начало инфаркта. Два приложения оперативно перемещаются по всему телу, чтобы записать все 12 показаний, и типичная ЭКГ.

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