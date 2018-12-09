Создали приложение, которое "переносит" пользователя в виртуальную галерею

Королевская галерея Маурицхейс в Гааге совместно с Google Arts & Culture запустили приложение дополненной реальности, что запускает виртуальный музей со всеми картинами Яна Вермеера.

Об этом сообщает the-village.com.ua.

"Технология сделала возможным невозможное. Все 36 картин Вермера никогда не смогут экспонироваться вместе в реальности", – рассказала директор галереи Маурицхейс Эмили Горденкер.

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Дело в том, что некоторые картины нельзя перевозить из-за их состояния. Так, картина "Девушка с жемчужной сережкой" всегда будет в Гааге, а похищенную из Бостонского музея Стюарт Гарднер картину "Концерт" до сих пор не нашли.

Однако, все работы можно увидеть в виртуальном музее.

В общем, 18 мировых музеев и частные коллекционеры из семи стран предоставили копии полотен, чтобы создать цифровую экспозицию.

Приложение запускает виртуальный музей

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