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Создали программу, которая может удалять человека с видео

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Програму можна протестувати / Скріншот з відео

Разработали приложение, которое может удалять человека с видео в режиме реального времени. Оригинальным роликом поделился веб-инженер компании Google Джейсон Майес. Приложение появилось на самом большом веб-сервисе для IT-проектов GitHub.

Алгоритм получает изображение с камеры, распознает и запоминает фон. Когда в кадре появляется человеческая фигура, то искусственный алгоритм заменяет те куски изображения, которые человек занимает на соответствующие фрагменты фона, который он запомнил ранее.

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Как это работает

Для разработки кода использовали систему машинного обучения TensorFlow.js. Как пояснил Майес, это лишь эксперимент. Поэтому система работает несовершенно и могут случаться пробелы.

Например, на одном из видео, где применяется новая программа, остаются видны другие предметы, которые так и не исчезли.

Как испытать

Протестировать работу алгоритма на собственной камере можно онлайн на сайте Glitch.com или Codepen.io.

Правда, надо проверить, что в браузере была включена поддержка языка программирования JavaScript. Исходный код программы доступен для загрузки.

Программа может удалять человека с видео

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект
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