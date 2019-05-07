Создали рейтинг смартфонов с самым комфортным интерфейсом

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Huawei P30 Pro имеет самый комфортный интерфейс
Huawei P30 Pro имеет самый комфортный интерфейс / epravda.com.ua

Популярный китайский бенчмарк Master Lu сформировал рейтинг смартфонов с наиболее плавным и комфортным для пользователя интерфейсом. Рейтинг возглавил новый флагманский смартфон Huawei P30 Pro.

P30 Pro набрал в этом рейтинге 157,58 баллов. Интересно, что на втором месте оказался еще один продукт от Huawei – упрощенная версия P30, набрав 156,97 баллы.

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Третью строчку эксперты отдали новому игровому смартфону Nubia Red Magic 3. Далее идут новинка от Oppo – Reno 10x Zoom и Lenovo Z6 Pro.

Следующая пятерка выглядит таким образом:

  1. Meizu 16s
  2. Oppo Reno 10x Zoom Standard Edition
  3. Samsung Galaxy A70
  4. Samsung Galaxy A60
  5. Honor 20i

Для рейтинга эксперты выбрали смартфоны, выпущенные в апреле 2019 года.

Чем известен Huawei P30 Pro. Несмотря на результаты рейтинга, у нас эта новинка ассоциируется с мощной камерой. По заявлению разработчиков, это лучшая камера на рынке смартфонов.

рейтинг смартфонів із найкомфортнішим інтерфейсом
Рейтинг смартфонов с самым комфортным интерфейсом

В частности, во время презентации отмечали, что новинка может заменить профессиональный фотоаппарат. Huawei Pro P30 получил основную 40-мегапиксельную Leica Triple камеру с апертурой f/1.8. Второй модуль – 16-мегапиксельная широкоугольная камера (f/12.2). Третий модуль – это 8-мегапиксельная телекамера (f/2.4).

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Huawei рейтинги
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