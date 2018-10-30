Создали роботизированную кошку, которая может учиться

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Умная кошка Nybble
Умная кошка Nybble / techcrunch.com

На сообществе Indiegogo представили новый интересный продукт Nybble - это такая себе роботизированная кошка, сделанная из фанеры. Ее элементы вырезаны лазером и ее собирают без клея.

Об этом сообщает itc.ua.

Но это не классический конструктор, кошка Nybble умная и умеет выполнять команды, и даже учиться.

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А все благодаря микроконтроллеру NyBoard V0 с чипом ATmega328P, которым оснастили кошку. Робот поддерживает экосистему Arduino, благодаря чему пользователь сможет запрограммировать поведение животного.

Проект под названием OpenCat, благодаря которому кошка может учиться, можно применять и в других конструкторах.

За неделю на Indiegogo проект сумел собрать всю необходимую сумму. Минимальная стоимость набора Nybble оценена в 175 долларов (4 900 гривен). В продажу умная кошка поступит в апреле следующего года.

Умная кошка-конструктор Nybble

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Теги: Техно Искусственный интеллект робототехника
Источник: Техно
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