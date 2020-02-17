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Создали сайт с бесконечным мурлыканьем кота

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Создали сайт с бесконечным мурлыканьем кота / Unsplash

Бельгийский разработчик Стефан Пиджон создал сайт Purrli. На нем можно слушать мурлыканье кота: специальная панель позволяет подобрать необходимые настройки, а таймер можно выставить на два часа бесконечного мурлыканья.

Что известно о сайте

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Среди элементов управления на сайте Purrli – панель с различными режимами мурлыканья. Она позволяет корректировать темп, тембр, громкость звуков, а также их настроение – скажем, более сонное, игривое или счастливое. Кроме того, успешно регулируется также эпизодическое мяуканье.

Звук мурлыканья кошки является одним из самых приятных звуков, который может и успокоить, и утешить, когда ты напряжен. Purrli пытается воссоздать как, собственно, звук, так и наличие якобы реальной кошки с помощью собственного звукового алгоритма, который моделируется на основе реальных котов,
– заметил Стефан Пиджон.

Разработчик признается, что сначала задумал это все как шутку. Однако огромное количество одобрительных отзывов показало, что мурлыканье действительно нужно людям.

Отзывы пользователей

На сайте Стефан выкладывает присланные ему сообщения, которые свидетельствуют, что кошачьи звуки положительно влияют на самые разные сферы: продуктивность, настроение, сон, контроль стресса и многие другие.

Мурлыканье помогает мне успокоиться во время обучения. Это будто кот находится со мной в аудитории, но без кота,
– признался один из пользователей.

При этом сервис оказался полезным и для самих животных.

Я только что переехал, и мой котенок очень страдает, оказавшись на новом месте. Но ваши звуки действительно помогают ему освоить это новое место. Спасибо, что помогли успокоить мою малышку!
– написал еще один пользователь сайта.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Мир животных Новости Техно Техно Интернет
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