Создали самый маленький в мире пряничный домик: фото и видео

Наука – отличный инструмент для того, чтобы человечество двигалось вперед, решая сложные фундаментальные проблемы. Однако иногда ученые "развлекаются" и создают безумные вещи. К примеру, ученые построили пряничный дом, тоньше волоса.

Что известно о разработке

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Для демонстрации возможностей современной науки сотрудник Канадского центра электронной микроскопии при Университете Макмастера – Трэвис Касагранде создал миниатюрный пряничный домик.

Самый маленький в мире пряничный домик – смотрите видео

Для его демонстрации энтузиаст задействовал электронный микроскоп, использующий электронный луч и электромагнитные линзы. Длина его волны примерно в 100 тысяч раз меньше, чем у видимого света, что позволяет получить гораздо большее увеличение.

Я думаю, что подобные проекты вызывают научный интерес. Я считаю, что и для детей, и для взрослых важно проявлять интерес к науке. Изучение того, как это было сделано, повышает научную грамотность, которая позволяет каждому выбирать лучшие решения,

– подчеркнул ученый.

Конструкция домика

Домик вырезали из силикона и он стоит на "огромном" снеговике, размер которого едва превышает толщину человеческого волоса.



Самый маленький в мире пряничный домик

Сравнение размеров домика и волоса

Надписи на домике и украшения создавались направленными пучками заряженных ионов галлия, которые действовали как пескоструйный аппарат. Пряничный домик стал самым маленьким в мире, побив рекорд французского предшественника в два раза.

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