Создали умное зеркало с виртуальным тренером

Компания Mirror, которая занимается производством оборудования для фитнеса, выпустила обновленную версию фирменного зеркала с LCD-экраном. Разработчики добавили к зеркалу виртуального тренера, который поможет с персональными упражнениями дома.

Как передает cnet.com, умное зеркало имеет встроенный микрофон, динамик и видеокамеру, что дает возможность этому личному виртуальному тренеру увидеть, что пользователь делает.

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При чем фитнес-тренер Mirror обеспечивает обратную связь в режиме реального времени. То есть занятие будет проходить как в обычном тренажерном зале.

Как работает устройство? Сначала зеркало определяет приоритеты в тренировке для пользователя и на основе собранных данных определяет стиль тренировки, продолжительность сеанса и расписание.

Во время сеанса пользователь видит своего инструктора на экране, а также свою форму и биометрические данные (частота сердечных сокращений и др).

Цена. Стоит такое удовольствие не мало – 1 495 долларов (37 400 гривен). При этом дополнительно нужно будет платить ежемесячно за доступ к персональным тренировкам – по 39 долларов (почти тысяча гривен).

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